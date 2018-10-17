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Трамп не бачить нічого хорошого, якщо в Ер-Ріяді з самого початку знали про долю Хашкаджі

Київ • УНН

 • 9887 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп не бачить нічого хорошого в тому, що король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд або наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд могли бути з самого початку обізнані про долю зниклого журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє УНН.

“Залежить від того, чи знали король або наслідний принц про це чи ні, з моєї точки зору, по-перше. Однак так чи інакше, якщо вони про це знали, то це було б погано”, — сказав президент. Телеканал поки не розмістив продовження інтерв’ю, яке б дозволило зрозуміти, чим президент США закінчив свою думку.

Watch the latest video at foxnews.com

Раніше у вівторок Трамп в своєму Twitter повідомив, що провів бесіду з наслідним принцом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, які пообіцяв розширити масштаби розслідування зникнення Хашкаджі. Держсекретар США Майкл Помпео за дорученням Трампа прибув у вівторок в Ер-Ріяд, щоб обговорити з керівництвом королівства справу Хашкаджі. З Саудівської Аравії він попрямує до Туреччини.

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