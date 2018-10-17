Трамп не видит ничего хорошего, если в Эр-Рияде с самого начала знали о судьбе Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп не видит ничего хорошего в том, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд или наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд могли быть изначально осведомлены о судьбе пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает УНН.
“Зависит от того, знали ли король или наследный принц об этом или нет, с моей точки зрения, во-первых. Однако так или не так, если они об этом знали, то это было бы плохо”, — сказал президент. Телеканал пока не разместил продолжение интервью, которое бы позволило понять, чем президент США закончил свою мысль.
Watch the latest video at foxnews.com
Ранее во вторник Трамп в своем Twitter сообщил, что провел беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обещавшим расширить масштабы расследования исчезновения Хашкаджи. Госсекретарь США Майкл Помпео по поручению Трампа прибыл во вторник в Эр-Рияд, чтобы обсудить с руководством королевства дело Хашкаджи. Из Саудовской Аравии он направится в Турцию.