Трамп не видит ничего хорошего, если в Эр-Рияде с самого начала знали о судьбе Хашкаджи

“Зависит от того, знали ли король или наследный принц об этом или нет, с моей точки зрения, во-первых. Однако так или не так, если они об этом знали, то это было бы плохо”, — сказал президент. Телеканал пока не разместил продолжение интервью, которое бы позволило понять, чем президент США закончил свою мысль.

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Ранее во вторник Трамп в своем Twitter сообщил, что провел беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обещавшим расширить масштабы расследования исчезновения Хашкаджи. Госсекретарь США Майкл Помпео по поручению Трампа прибыл во вторник в Эр-Рияд, чтобы обсудить с руководством королевства дело Хашкаджи. Из Саудовской Аравии он направится в Турцию.