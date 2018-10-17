Reuters: полиция Турции отложила осмотр резиденции саудовского генконсула
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция Турции не будет осматривать в ближайшие часы резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства, передает УНН.
По его данным, перенос следственных мероприятий в резиденции саудовского консула связан с тем, что представители Саудовской Аравии не смогли принять в нем участие во вторник, 16 октября.
Ранее телеканал NTV сообщил, что турецкие следователи начали осмотр резиденции саудовского генконсула в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби. В свою очередь телеканал Habertürk проинформировал, что сам генконсул вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00 по местному времени (совпадает с киевским) на родину на фоне скандала с пропажей журналиста. По его данным, дипломат с момента исчезновения Хашкаджи якобы не появлялся на публике и не выезжал за пределы резиденции.
Напоминаем, Трамп не видит ничего хорошего, если в Эр-Рияде с самого начала знали о судьбе Хашкаджи.