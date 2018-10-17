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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124052 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163668 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151307 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139727 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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Reuters: полиция Турции отложила осмотр резиденции саудовского генконсула

Reuters: полиция Турции отложила осмотр резиденции саудовского генконсула

Киев  •  УНН

 • 8420 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция Турции не будет осматривать в ближайшие часы резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства, передает УНН.

По его данным, перенос следственных мероприятий в резиденции саудовского консула связан с тем, что представители Саудовской Аравии не смогли принять в нем участие во вторник, 16 октября.

Ранее телеканал NTV сообщил, что турецкие следователи начали осмотр резиденции саудовского генконсула в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби. В свою очередь телеканал Habertürk проинформировал, что сам генконсул вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00 по местному времени (совпадает с киевским) на родину на фоне скандала с пропажей журналиста. По его данным, дипломат с момента исчезновения Хашкаджи якобы не появлялся на публике и не выезжал за пределы резиденции.

Напоминаем, Трамп не видит ничего хорошего, если в Эр-Рияде с самого начала знали о судьбе Хашкаджи.

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