Reuters: турецкие следователи завершили обыск резиденции саудовского генконсула в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Группа турецких следователей завершила процедуру обыска в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования дела об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Согласно данным агентства, следователи 9 часов изучали помещения резиденции. Ранее телеканал CNN Turk сообщал, что планировалось осмотреть как внутренние помещения резиденции, так и служебные автомашины дипломатов. Примерно за два часа до приезда турецких экспертов в резиденцию прибыли 11 членов саудовской следственной группы.
Обыски в резиденции должны были пройти во вторник, однако турецких криминалистов не пустили внутрь. Глава МИД Мевлют Чавушоглу пояснил, что основанием для отказа стало то, что в здании находились члены семьи генконсула. Глава МВД Сулейман Сойлу в свою очередь указал, что проблема была в отсутствии формальных договоренностей с саудовской стороной.
Как сообщал УНН, Помпео заявил, что видит “серьезную решимость” Эр-Рияда в расследовании исчезновения Хашкаджи.