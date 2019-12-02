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Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank

Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank

Київ • УНН

 • 11366 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство юстиції США в останні тижні активізувало розслідування щодо ролі Deutsche Bank у скандалі із відмиванням грошей в Danske Bank на 220 мільярдів доларів. Про це повідомили агентству Reuters чотири інформатори, ознайомлені з матеріалами розслідування, передає УНН.

Так, одне джерело повідомило, що нова лінія розслідувань Міністерства юстиції полягає в тому, чи міг допомагати Deutsche Bank переносити брудні фінансові ресурси з Danske Bank, найбільшого кредитора Данії, у Сполучені Штати.

За словами джерел, представники Міністерства юстиції, які працюють вже близько року у тісному контакті з естонськими прокурорами, також почали співпрацювати з державними прокурорами із Франкфурта. Ті, в свою чергу, вивчають роль Deutsche Bank у обробці платежів для данського банку.

Про інтерес Міністерства юстиції до найбільшого банку Німеччини і його роботі з прокуратурою Франкфурта раніше не повідомлялося.

Представник Danske Bank заявив, що продовжує співпрацювати з владою Естонії, Данії, Франції та США.

Міністерство юстиції та прокуратура Франкфурта відмовилися коментувати розслідування у США, яке, за словами двох джерел, має бути завершено в наступному році.

Так, визнання Danske в минулому році того, що підозрілі платежі на загальну суму 200 мільярдів євро з Росії та інших країн, що проходять через її філію в Естонії, викликали питання по всьому світу.

Джерела раніше повідомили агентству Reuters, що основна частина цих платежів була оброблена через Deutsche Bank.

Хоча в минулому році міністерство юстиції запросило у Deutsche Bank інформацію, що стосується транзакцій в Danske, в той час його керівники вважали, що розслідування було зосереджено на Danske Bank і що сам німецький банк не був метою.

Однак в останні місяці чиновники Deutsche були повідомлені про те, що сфера дії Міністерства юстиції США розширилася до розслідування ролі банку в сприянні торгівлі Danske Bank і його можливу нездатність досить швидко повідомляти про підозрілі операції, розповіло одне із джерел агентства.

Слідчі зі США спілкувалися з нинішніми і колишніми співробітниками Deutsche у США, які висловили стурбованість з приводу можливих підозрілих операцій, але їхня схвильованість не мала відгуку, повідомили двоє людей, ознайомлені зі справою, додавши, що деякі з цих угод були пов'язані з Danske Bank.

Одне джерело повідомило, що прокурори Естонії, які співпрацюють з американською стороною, вивчають більше десяти угод з підозрілими засобами, загальною сумою до 2 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у січні 2017 року Deutsche Bank AG оштрафували в США. Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом "дзеркальних транзакцій". Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату. 

У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.

Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу з участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.

Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці вересня колишній генеральний директор естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе був знайдений мертвим у дворі свого будинку. Як заявили тоді у правоохоронних органах, "все на місці події вказує на самогубство".

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