Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35490 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107034 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 94351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106418 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117720 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147296 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147929 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140348 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 185537 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116715 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

6 марта, 12:03 • 34265 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 124439 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 113615 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 109251 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 63280 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 109251 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 124439 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 185536 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 166510 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 192378 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110699 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123143 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125781 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130388 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126702 просмотра
Актуальное
Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank

Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank

Киев  •  УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство юстиции США в последние недели активизировало расследование роли Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег в Danske Bank на 220 миллиардов долларов. Об этом сообщили агентству Reuters четыре информатора, ознакомленные с материалами расследования, передает УНН.

Так, один источник сообщил, что новая линия расследований Министерства юстиции заключается в том, помогл ли Deutsche Bank перемещать грязные деньги из Danske Bank, крупнейшего кредитора Дании, в Соединенные Штаты.

По словам источников, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами на протяжении уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта.

Франкфуртская прокуратура изучает роль Deutsche Bank в обработке платежей для датского банка.

Об интересе Министерства юстиции к крупнейшему банку Германии и его работе с прокуратурой Франкфурта ранее не сообщалось.

Представитель Danske Bank заявил, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

Министерство юстиции и прокуратура Франкфурта отказались комментировать расследование в США, которое, со слов двух источников, должно быть завершено в следующем году.

Так, признание Danske в прошлом году того, что подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро из России и других стран, проходящих через ее филиал в Эстонии, вызвали вопросы по всему миру.

Источники ранее сообщили агентству Reuters, что основная часть этих платежей была обработана Deutsche Bank.

Хотя в прошлом году министерство юстиции запросило у Deutsche Bank информацию, касающуюся транзакций в Danske Bank, в то время его руководители полагали, что расследование было сосредоточено на Danske Bank и что сам немецкий банк не являлся целью.

Однако в последние месяцы чиновники Deutsche были уведомлены о том, что сфера действия Министерства юстиции США расширилась до расследования роли банка в содействии торговле Danske Bank и его возможной неспособности достаточно быстро сообщать о подозрительных операциях, сказал один из источников агентства.

Следователи из США говорили с нынешними и бывшими сотрудниками Deutsche Bank в США, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных подозрительных сделок, но их обеспокоенность была проигнорирована, как сообщили два информатора, ознакомленные с делом, добавив, что некоторые из этих сделок были связаны с Danske Bank.

Один источник сообщил, что прокуроры Эстонии, сотрудничающие с американской стороной, изучают более десяти сделок с подозрительными средствами, в общей сложности на сумму до 2 миллиардов долларов.

Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь, британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Как сообщалось ранее в УНН, в конце сентября бывший генеральный директор эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе был найден мертвым во дворе своего дома. Как заявили тогда в правоохранительных органах, "все на месте происшествия указывает на самоубийство".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы