Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank

Так, один источник сообщил, что новая линия расследований Министерства юстиции заключается в том, помогл ли Deutsche Bank перемещать грязные деньги из Danske Bank, крупнейшего кредитора Дании, в Соединенные Штаты.

По словам источников, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами на протяжении уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта.

Франкфуртская прокуратура изучает роль Deutsche Bank в обработке платежей для датского банка.

Об интересе Министерства юстиции к крупнейшему банку Германии и его работе с прокуратурой Франкфурта ранее не сообщалось.

Представитель Danske Bank заявил, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

Министерство юстиции и прокуратура Франкфурта отказались комментировать расследование в США, которое, со слов двух источников, должно быть завершено в следующем году.

Так, признание Danske в прошлом году того, что подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро из России и других стран, проходящих через ее филиал в Эстонии, вызвали вопросы по всему миру.

Источники ранее сообщили агентству Reuters, что основная часть этих платежей была обработана Deutsche Bank.

Хотя в прошлом году министерство юстиции запросило у Deutsche Bank информацию, касающуюся транзакций в Danske Bank, в то время его руководители полагали, что расследование было сосредоточено на Danske Bank и что сам немецкий банк не являлся целью.

Однако в последние месяцы чиновники Deutsche были уведомлены о том, что сфера действия Министерства юстиции США расширилась до расследования роли банка в содействии торговле Danske Bank и его возможной неспособности достаточно быстро сообщать о подозрительных операциях, сказал один из источников агентства.

Следователи из США говорили с нынешними и бывшими сотрудниками Deutsche Bank в США, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных подозрительных сделок, но их обеспокоенность была проигнорирована, как сообщили два информатора, ознакомленные с делом, добавив, что некоторые из этих сделок были связаны с Danske Bank.

Один источник сообщил, что прокуроры Эстонии, сотрудничающие с американской стороной, изучают более десяти сделок с подозрительными средствами, в общей сложности на сумму до 2 миллиардов долларов.

Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь, британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.



Как сообщалось ранее в УНН, в конце сентября бывший генеральный директор эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе был найден мертвым во дворе своего дома. Как заявили тогда в правоохранительных органах, "все на месте происшествия указывает на самоубийство".