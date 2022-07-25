Реструктуризація держборгу: у Зеленського висловили позицію

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"Міністерство фінансів прийняло єдине правильне рішення в цьому випадку. З приводу того, що ми рухаємося по напрямку реструктуризації державного боргу. Ми не будемо його виплачувати. Ні зараз. Ні протягом одного-двох років після цього періоду часу. Чому це для нас важливо? Нам треба зберегти будь-який фінансовий ресурс. Усі решта можуть сприймати цю ситуацію так, як форс-мажор. Вони це прекрасно розуміють, вони готові до того, що ми мали оголосити ці перемовини. Ми їх оголосили", - сказав Устенко.

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Стосовно суми боргу, то, зі слів радника Президента, "вона не така вже і значна". "Навіть те, що ви говорите з приводу 100 мрлд дол. Це не зовнішній борг. Це взагалі наш сукупний борг. І він мав бути на такому рівні. Тобто і внутрішній, і зовнішній борг, якщо перераховувати на валюту - то він буде складати приблизно 100 мільярдів доларів", - зазначив він.

При заморожуванні виплат по євробондах, зі слів Устенка, збережеться можливість брати нові позики і залучати грантові кошти. Єдине, що буде недоступно - вихід на зовнішні ринки запозичення капіталу. "Доступ, у принципі, до приватних ринків фінансових зовнішніх - він закритий для нас. (...) У нас війна, і для нас він закритий", - вказав він.

"Я б очікував, що на кінець року буде глобальний дефіцит державного бюджету - біля 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів - це буде приблизно біля 30-35% нашого ВВП. Це дуже великий дефіцит. Але цей дефіцит, знову ж таки, це не проблема економічної політики. Це не проблема економічної політики військового часу. Це проблема війни", - наголосив Устенко.

Раніше

Уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня.

Після цього Група міжнародних кредиторів заявила, що згодна на призупинку їм виплат, і закликала держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.

Крайній термін голосування за запит для кредиторів - 9 серпня за варантами та 5 серпня за облігаціями, результати обох мають бути оголошені 10 серпня.

На тлі таких новин рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг України в іноземній валюті до з "CCC" до "C", переддефолтного.