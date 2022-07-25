Реструктуризация госдолга: у Зеленского высказали позицию

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Министерство финансов в условиях военного положения приняло единственное правильное решение – что Украина движется по направлению реструктуризации государственного долга. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко, после решения правительства обратиться к международным кредиторам с запросом на замораживание выплат по евооблигациям на два года, пишет УНН.

Цитата

"Министерство финансов приняло единственное правильное решение в этом случае. По поводу того, что мы двигаемся по направлению реструктуризации государственного долга. Мы не будем его выплачивать. Ни сейчас. Ни в течение одного-двух лет после этого периода времени. Почему это для нас важно? Нам нужно сохранить любой финансовый ресурс. Все остальные могут воспринимать эту ситуацию так, как форс-мажор. Они это прекрасно понимают, они готовы к тому, что мы должны были объявить эти переговоры. Мы их объявили", - сказал Устенко.

Детали

Относительно суммы долга, то, по словам советника Президента, "она не так уж и значительна". "Даже то, что вы говорите по поводу 100 мрлд долл. Это не внешний долг. Это вообще наш совокупный долг. И он должен быть на таком уровне. То есть и внутренний, и внешний долг, если перечислять на валюту – то он будет составлять примерно 100 миллиардов долларов", - отметил он.

При замораживании выплат по евробондам, по словам Устенко, сохранится возможность брать новые ссуды и привлекать грантовые средства. Единственное, что будет недоступно – выход на внешние рынки заимствования капитала. "Доступ, в принципе, к частным рынкам финансовым внешним – он закрыт для нас. (…) У нас война, и для нас он закрыт", – указал он.

"Я бы ожидал, что к концу года будет глобальный дефицит государственного бюджета - около 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов - это будет примерно около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит. Но этот дефицит, опять же, это не проблема экономической политики. Это не проблема экономической политики военного времени. Это проблема войны", - подчеркнул Устенко.

Ранее

Правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа.

После этого Группа международных кредиторов заявила, что согласна на приостановку им выплат, и призвала держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

Крайний срок голосования за запрос для кредиторов – 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны быть объявлены 10 августа.

На фоне таких новостей рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C", преддефолтного.

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