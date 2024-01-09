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Рекордний рівень споживання в цьому сезоні: в "Укренерго" просять українців заощаджувати електроенергію

Рекордний рівень споживання в цьому сезоні: в "Укренерго" просять українців заощаджувати електроенергію

Київ • УНН

 • 58045 перегляди

Укренерго повідомляє про рекордне використання електроенергії в Україні, закликаючи українців заощаджувати електроенергію.

На тлі сьогоднішніх морозів в "Укренерго" фіксують рекордний рівень споживання. Українців закликають заощаджувати електроенергію. Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.

Деталі 

Вже зранку диспетчерський центр "Укренерго" фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання. Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн

- резюмували в "Укренерго".

У відомстві наголошують, що сьогодні особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

Доповнення 

У компанії також пояснили, що заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця.

Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих. Наприклад магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин

- пояснили в "Укренерго".

Крім того, хатні справи, як-то робота з праскою, електроплитою та пилосмоком просять перенести на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні.

Ситуація зі світлом на ТОТ Херосонщини критична - речник ОВА09.01.24, 12:58 • 46906 переглядiв

Також в компанії просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло.

Нагадаємо

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що імовірність повернення України до планових відключень світла є, але вона достатньо низька.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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