Рекордний рівень споживання в цьому сезоні: в "Укренерго" просять українців заощаджувати електроенергію
Київ • УНН
Укренерго повідомляє про рекордне використання електроенергії в Україні, закликаючи українців заощаджувати електроенергію.
На тлі сьогоднішніх морозів в "Укренерго" фіксують рекордний рівень споживання. Українців закликають заощаджувати електроенергію. Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Вже зранку диспетчерський центр "Укренерго" фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання. Енергетики роблять все можливе, щоб уникнути появи в енергосистеми дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн
У відомстві наголошують, що сьогодні особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.
Доповнення
У компанії також пояснили, що заощаджувати електроенергію можна з користю для свого гаманця.
Ця схема працює і для великих споживачів, і для малих. Наприклад магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин
Крім того, хатні справи, як-то робота з праскою, електроплитою та пилосмоком просять перенести на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні.
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Також в компанії просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, на виході з кімнати вимикати світло.
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