Рекордный уровень потребления в этом сезоне: в "Укрэнерго" просят украинцев экономить электроэнергию
Укрэнерго сообщает о рекордном использовании электроэнергии в Украине, призывая украинцев экономить электроэнергию.
Украина увеличила морской экспорт на 30% - Шмыгаль
Морской экспорт Украины вырос на 30% в декабре, как отметил премьер-министр Шмыгаль, подчеркнув важность безопасной логистики и страхования для стимулирования торговли.
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
Массовая гибель рыбы в одном из водохранилищ в Винницкой области была вызвана не деятельностью соседних предприятий, а, возможно, низким качеством кормов, отмечает эколог.
Британская разведка: последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян
Британская разведка сообщает, что последняя атака по российским целям на аэродроме Саки и в Севастополе оккупированного Крыма свидетельствует о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите ключевых локаций.
На ВОТ оккупанты заставляют детей-сирот писать письма российским солдатам в обмен на подарки
российские оккупанты заставляют украинских детей-сирот писать письма военным, в обмен на якобы подарки от бойцов.
НАПК не получило от правительства 131 постановление для проведения антикоррекспертизы: премьеру внесли предписание
НАПК обязало премьер-министра Шмыгаля устранить нарушения антикоррупционного законодательства после того, как не рассмотрело 131 постановление правительства. Эти постановления касаются сфер с высокими коррупционными рисками.
Укрытиями в Украине обеспечены 88% школ - Шмыгаль
Премьер-министр Украины сообщил, что 88% школ и 93% учеников и учителей имеют доступ к укрытиям, и планируется улучшить качество и достичь почти 100%.
Украина движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам рф - Шмыгаль
Украина продвигается к децентрализованной энергетике, менее уязвимой к российским атакам. В Хмельницкой области установлена первая когенерационная установка.
Под удар рф по Херсону попали жилые кварталы и медучреждение - ОВА
Российский обстрел пришелся по жилым домам и медицинскому учреждению в Херсоне; чудом обошлось без жертв.
К каждой второй статье законопроекта о мобилизации есть замечания - нардеп
Как отметила Бобровская, что есть задача поставить законопроект на голосование в ближайшие дни, но этот законопроект требует существенной доработки.