Рекордный уровень потребления в этом сезоне: в "Укрэнерго" просят украинцев экономить электроэнергию

На фоне сегодняшних морозов в "Укрэнерго" фиксируют рекордный уровень потребления. Украинцев призывают экономить электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Уже утром диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления. Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления у энергосистемы дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран - резюмировали в "Укрэнерго".

В ведомстве отмечают, что сегодня особенно важно экономно потреблять электроэнергию.

Дополнение

В компании также объяснили, что экономить электроэнергию можно с пользой для своего кошелька.

Эта схема работает и для крупных потребителей, и для малых. Например магазинам и торговым центрам достаточно с 9:00 до 19:00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин - объяснили в "Укрэнерго".

Кроме того, домашние дела, такие как работа с утюгом, электроплитой и пылесосом просят перенести на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни.

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Также в компании просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, на выходе из комнаты выключать свет.

Напомним,

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что вероятность возвращения Украины к плановым отключениям света есть, но она достаточно низкая.