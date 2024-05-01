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Рекордні 74 тис. нових ФОПів відкрилися в Україні у першому кварталі: де найчастіше

Рекордні 74 тис. нових ФОПів відкрилися в Україні у першому кварталі: де найчастіше

Київ • УНН

 • 17889 перегляди

У першому кварталі 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 18% більше, ніж до повномасштабного вторгнення у 2021 році.

У першому кварталі 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових ФОПів. Це на третину більше, ніж у минулому році, і на 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році, свідчать дані сервісу моніторингу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

У першому кварталі 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових фізичних осіб-підприємців згідно з Єдиним державним реєстром. Це на 33,6% більше, ніж у той же період минулого року.

Більшість нових бізнесів було засновано на Київщині та в Дніпропетровській області. Серед них найбільше підприємств у сферах торгівлі, надання індивідуальних послуг та інформаційних технологій.

Столиця продовжує своє беззаперечне лідерство в кількості нових бізнесів протягом останніх років. У першому кварталі поточного року в Києві було зареєстровано 10 252 нових підприємства, що становить 13,8% від загальної кількості. На другому місці знаходиться Дніпропетровщина з 6,8 тисячами новозареєстрованих бізнесів. Трійку лідерів замикає Київська область із 5,7 тисячами нових фізичних осіб-підприємців.

Чверть новозареєстрованих підприємств займаються роздрібною торгівлею, що залишається найпопулярнішою сферою протягом останніх 4 років. Окрім того, серед найбільш запитаних напрямків бізнесу українських підприємців також виявилися надання індивідуальних послуг та ІТ.

Нагадаємо

В Україні продовжується тенденція відкриття ФОПів жінками частіше, ніж чоловіками. У минулому році жінки обігнали чоловіків, хоча у відкритті нових компаній лідерство тримають чоловіки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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