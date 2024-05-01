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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 06:38  •  5766 просмотра

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В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем до полномасштабного вторжения в 2021 году.

В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП. Это на треть больше, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году, свидетельствуют данные сервиса мониторинга Опендатабот, пишет УНН.

Детали

В первом квартале 2024 года украинцы открыли более 74 тысяч новых физических лиц-предпринимателей согласно Единому государственному реестру. Это на 33,6% больше, чем в тот же период прошлого года.

Большинство новых бизнесов было основано в Киевской и в Днепропетровской областях. Среди них больше всего предприятий в сферах торговли, предоставления индивидуальных услуг и информационных технологий.

Столица продолжает свое безоговорочное лидерство в количестве новых бизнесов на протяжении последних лет. В первом квартале текущего года в Киеве было зарегистрировано 10 252 новых предприятия, что составляет 13,8% от общего количества. На втором месте находится Днепропетровская область с 6,8 тысячами новозарегистрированных бизнесов. Тройку лидеров замыкает Киевская область с 5,7 тысячами новых физических лиц-предпринимателей.

Четверть вновь зарегистрированных предприятий занимаются розничной торговлей, что остается самой популярной сферой в течение последних 4 лет. Кроме того, среди наиболее востребованных направлений бизнеса украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и IТ.

Напомним

В Украине продолжается тенденция открытия ФЛП женщинами чаще, чем мужчинами. В прошлом году женщины обогнали мужчин, хотя в открытии новых компаний лидерство держат мужчины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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