Реєстрація за лічені хвилини: у ЦНАПах має з'явитися автоматичний розгляд документів

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 • 26666 перегляди

У ЦНАПах впроваджують автоматичну систему реєстрації будівельних документів через ЄДЕССБ. Нова система скоротить час розгляду з 10 днів до кількох хвилин та автоматично перевірятиме відповідність документів.

Автоматична реєстрація при оформлені дозвільних документів на побудову об'єктів має з'явитися у сервісі Центрів надання адмінпослуг вже найближчим часом. У Мінцифрі повідомили про декілька важливих змін, передає УНН.

Деталі

Будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично - подібно до того, як оформлюються послуги у порталі "Дія", а незабаром буде у доступі в ЦНАПів, для реєстрацій будівництва та у звірці документів на відповідність умовам або обмеженням.

Що змінюється при поданні документів через Центр надання адмінпослуг?

  • Будівельні документи реєструватимуть автоматично й процес триватиме лічені хвилини.

    Раніше на це йшло до 10 днів, адже документи вручну розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України

    - пояснюють у Мінцифри.
    • Моніторити та виявляти помилки в документах буде ЄДЕССБ.

      Не потрібно самостійно виправляти неточності й переподавати заяви.

      • Перевіряти земельну ділянку на відповідність містобудівним умовам та обмеженням буде ЄДЕССБ.

        Нагадаємо

        В Україні презентували WINWIN AI Center of Excellence для впровадження штучного інтелекту в державні процеси та ключові сфери життя. Центр очолив Данило Цьвок, а його основними напрямками стануть оборона, медицина, освіта та бізнес.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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