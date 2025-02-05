Реєстрація за лічені хвилини: у ЦНАПах має з'явитися автоматичний розгляд документів

Автоматична реєстрація при оформлені дозвільних документів на побудову об'єктів має з'явитися у сервісі Центрів надання адмінпослуг вже найближчим часом. У Мінцифрі повідомили про декілька важливих змін, передає УНН.

Деталі

Будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично - подібно до того, як оформлюються послуги у порталі "Дія", а незабаром буде у доступі в ЦНАПів, для реєстрацій будівництва та у звірці документів на відповідність умовам або обмеженням.

Що змінюється при поданні документів через Центр надання адмінпослуг?

Будівельні документи реєструватимуть автоматично й процес триватиме лічені хвилини.

Раніше на це йшло до 10 днів, адже документи вручну розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України - пояснюють у Мінцифри.

Моніторити та виявляти помилки в документах буде ЄДЕССБ.

Не потрібно самостійно виправляти неточності й переподавати заяви.

Перевіряти земельну ділянку на відповідність містобудівним умовам та обмеженням буде ЄДЕССБ.

Нагадаємо

В Україні презентували WINWIN AI Center of Excellence для впровадження штучного інтелекту в державні процеси та ключові сфери життя. Центр очолив Данило Цьвок, а його основними напрямками стануть оборона, медицина, освіта та бізнес.