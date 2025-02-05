Реєстрація за лічені хвилини: у ЦНАПах має з'явитися автоматичний розгляд документів
Київ • УНН
У ЦНАПах впроваджують автоматичну систему реєстрації будівельних документів через ЄДЕССБ. Нова система скоротить час розгляду з 10 днів до кількох хвилин та автоматично перевірятиме відповідність документів.
Автоматична реєстрація при оформлені дозвільних документів на побудову об'єктів має з'явитися у сервісі Центрів надання адмінпослуг вже найближчим часом. У Мінцифрі повідомили про декілька важливих змін, передає УНН.
Деталі
Будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично - подібно до того, як оформлюються послуги у порталі "Дія", а незабаром буде у доступі в ЦНАПів, для реєстрацій будівництва та у звірці документів на відповідність умовам або обмеженням.
Що змінюється при поданні документів через Центр надання адмінпослуг?
- Будівельні документи реєструватимуть автоматично й процес триватиме лічені хвилини.
Раніше на це йшло до 10 днів, адже документи вручну розглядали органи місцевого самоврядування й Державна інспекція архітектури та містобудування України
- Моніторити та виявляти помилки в документах буде ЄДЕССБ.
Не потрібно самостійно виправляти неточності й переподавати заяви.
- Перевіряти земельну ділянку на відповідність містобудівним умовам та обмеженням буде ЄДЕССБ.
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