Регистрация за считанные минуты: в ЦПАУ должно появиться автоматическое рассмотрение документов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЦПАУ внедряют автоматическую систему регистрации строительных документов через ЕДЕССБ. Новая система сократит время рассмотрения с 10 дней до нескольких минут и автоматически будет проверять соответствие документов.

Автоматическая регистрация при оформлении разрешительных документов на строительство объектов должна появиться в сервисе Центров предоставления админуслуг уже в ближайшее время. В Минцифре сообщили о нескольких важных изменениях, передает УНН.

Детали

Строительные документы в ЦНАПах будут рассматривать автоматически - подобно тому, как оформляются услуги в портале "Дія", а вскоре будет в доступе в ЦНАПов, для регистраций строительства и в сверке документов на соответствие условиям или ограничениям.

Что меняется при подаче документов через Центр предоставления админуслуг?

  • Строительные документы будут регистрировать автоматически и процесс будет длиться считанные минуты.

    Ранее на это уходило до 10 дней, ведь документы вручную рассматривали органы местного самоуправления и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины

    - объясняют в Минцифры.
    • Мониторить и выявлять ошибки в документах будет ЕДЕССБ.

      Не нужно самостоятельно исправлять неточности и переподавать заявления.

      • Проверять земельный участок на соответствие градостроительным условиям и ограничениям будет ЕДЕССБ.

        Напомним,

        В Украине презентовали WINWIN AI Center of Excellence для внедрения искусственного интеллекта в государственные процессы и ключевые сферы жизни. Центр возглавил Даниил Цьвок, а его основными направлениями станут оборона, медицина, образование и бизнес.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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