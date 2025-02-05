Регистрация за считанные минуты: в ЦПАУ должно появиться автоматическое рассмотрение документов
Киев • УНН
В ЦПАУ внедряют автоматическую систему регистрации строительных документов через ЕДЕССБ. Новая система сократит время рассмотрения с 10 дней до нескольких минут и автоматически будет проверять соответствие документов.
Автоматическая регистрация при оформлении разрешительных документов на строительство объектов должна появиться в сервисе Центров предоставления админуслуг уже в ближайшее время. В Минцифре сообщили о нескольких важных изменениях, передает УНН.
Детали
Строительные документы в ЦНАПах будут рассматривать автоматически - подобно тому, как оформляются услуги в портале "Дія", а вскоре будет в доступе в ЦНАПов, для регистраций строительства и в сверке документов на соответствие условиям или ограничениям.
Что меняется при подаче документов через Центр предоставления админуслуг?
- Строительные документы будут регистрировать автоматически и процесс будет длиться считанные минуты.
Ранее на это уходило до 10 дней, ведь документы вручную рассматривали органы местного самоуправления и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины
- Мониторить и выявлять ошибки в документах будет ЕДЕССБ.
Не нужно самостоятельно исправлять неточности и переподавать заявления.
- Проверять земельный участок на соответствие градостроительным условиям и ограничениям будет ЕДЕССБ.
Напомним,
В Украине презентовали WINWIN AI Center of Excellence для внедрения искусственного интеллекта в государственные процессы и ключевые сферы жизни. Центр возглавил Даниил Цьвок, а его основными направлениями станут оборона, медицина, образование и бизнес.