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Регіонам обіцяють нові "швидкі" ще взимку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Протягом двох-трьох місяців 19 регіонів України отримують нові "швидкі". Всього буде закуплено 416 автомобілів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Регіонам обіцяють нові "швидкі" ще взимку

“МОЗ надало доручення і погодило значні господарські зобов’язання ДП "Медичні закупівлі“ для укладання контрактів на 416 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги. Автомобілі будуть двох типів: В і С. Тип "В“ — це стандартні, лінійні найпоширеніші авто, їх закуплять 273 одиниці. Тип "С“ — це так звані реанімобілі, їх мають закупити 143 одиниці. Протягом двох-трьох місяців новенькі "швидкі“ отримають 19 регіонів”, — зазначила вона.

При цьому вона не уточнила, які регіони отримають "швидкі".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я скасувало територіальний принцип визначення максимального часу прибуття бригади екстреної медичної допомоги на виклики пацієнтів. Тепер час приїзду бригади “швидкої” визначатиметься за пріоритетним станом пацієнтом. 

Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров’я планує підвищити зарплати працівникам екстреної меддопомоги, закупити близько 1800 автомобілів швидкої допомоги протягом наступних кількох років та вирішити питання маршрутизації хворих за кількома напрямками. 

Українські Національні Новини

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