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Регионам обещают новые "скорые" еще зимой

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение двух-трех месяцев 19 регионов Украины получают новые "скорые". Всего будет закуплено 416 автомобилей. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Регионам обещают новые "скорые" еще зимой

"Минздрав предоставил поручение и согласовал значительные хозяйственные обязательства ГП "Медицинские закупки" для заключения контрактов на 416 единиц специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи. Автомобили будут двух типов: В и С. Тип "В" - это стандартные, линейные распространенные авто, их закупят 273 единицы. Тип "С" - это так называемые реанимобили, их должны закупить 143 единицы. В течение двух-трех месяцев новенькие "скорые" получат 19 регионов", - отметила она.

При этом она не уточнила, какие регионы получат "скорые".

Напомним, Министерство здравоохранения отменило территориальный принцип определения максимального времени прибытия бригады экстренной медицинской помощи на вызовы пациентов. Теперь время приезда бригады "скорой" будет определяться по приоритетному состоянию пациента.

Как ранее сообщалось в УНН, Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты работникам экстренной медпомощи, закупить около 1800 автомобилей скорой помощи в течение следующих нескольких лет и решить вопросы маршрутизации больных по нескольким направлениям.

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