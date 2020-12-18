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В Україні змінили підхід щодо часу доїзду екстреної "швидкої"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я скасувало територіальний принцип визначення максимального часу прибуття бригади екстреної медичної допомоги на виклики пацієнтів. Тепер час приїзду бригади “швидкої” визначатиметься за пріоритетним станом пацієнтом. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністр охорони здоров’я Ірина Садов’як, передає кореспондент УНН.

В Україні змінили підхід щодо часу доїзду екстреної "швидкої"

“16 грудня 2020 року була прийнята постанова про норматив прибуття бригади екстреної швидкої медичної допомоги... Відмінено розподіл громадян на сільських та міських жителів, тому що однозначно невідкладні стани, вони протікають однаково як у жителя села, так і міста. Що стосується цільового часу доїзду бригади екстренної медичної допомоги, вона визначається не за територіальною приналежністю, а за пріоритетним станом пацієнта. Тобто, протягом 10 хвилин повинна приїхати бригада, якщо пацієнт у критичному стані (зупинка дихання, масивна кровотеча, стан який загрожує життю пацієнта). До 20 хвилин — це екстрений випадок, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я (порушення свідомості, підозра на інфаркт чи інсульт)”, — зазначила вона.

За її словами, ще є категорія неекстрених випадків, які передбачають, що пацієнт не перебуває у невідкладному стані, проте він потребує огляду медичного працівника.

“Також є непрофільні виклики — стани, які не потребують огляду лікаря, диспетчер може порекомендувати, дистанційно залучивши лікаря екстреної медичної допомоги дистанційно дати пораду, або звернутися до сімейного лікаря”, — додала Садов’як.

Нагадаємо, за даними МОЗ, через контакт-центр для допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 можна викликати мобільну бригаду для тесту на COVID-19, але не "швидку".

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 561 222 особи, летальних випадків — 16 256. Добовий приріст захворілих — понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч. 

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