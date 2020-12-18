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В Украине изменили подход к времени доезда экстренной "скорой"

Киев • УНН

 • 18738 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство здравоохранения отменило территориальный принцип определения максимального времени прибытия бригады экстренной медицинской помощи на вызовы пациентов. Теперь время приезда бригады "скорой" будет определяться по приоритетному состоянию пациента. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министр здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.

В Украине изменили подход к времени доезда экстренной "скорой"

"16 декабря 2020 года было принято постановление о нормативе прибытия бригады экстренной скорой медицинской помощи... Отменено деление граждан на сельских и городских жителей, так как однозначно неотложные состояния, они протекают одинаково как у жителя села, так и города. Что касается целевого времени доезда бригады экстренной медицинской помощи, оно определяется не по территориальной принадлежности, а по приоритетному состоянию пациента. То есть за 10 минут должна приехать бригада, если пациент в критическом состоянии (остановка дыхания, массивное кровотечение, состояние, угрожающее жизни пациента). До 20 минут - это экстренный случай, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья (нарушение сознания, подозрение на инфаркт или инсульт)", - отметила она.

По ее словам, еще есть категория неэкстренных случаев, которые предусматривают, что пациент не находится в неотложном состоянии, однако он требует осмотра медицинского работника.

"Также есть непрофильные вызовы - состояния, не требующие осмотра врача, диспетчер может порекомендовать, дистанционно привлекая врача экстренной медицинской помощи дистанционно дать совет, или обратиться к семейному врачу", - добавила Садовьяк.

Напомним, по данным Минздрава, через контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезнью COVID-19 можно вызвать мобильную бригаду для теста на COVID-19, но не "скорую".

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысячи, рост по сравнению с сутками. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.

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