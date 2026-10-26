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Реал переміг Барселону в Ель-Класіко завдяки дублю Мбаппе, Лунін відіграв весь матч

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Мадридський Реал здолав Барселону з рахунком 2:1 у 10-му турі Ла Ліги. Мбаппе забив двічі, а Лунін відіграв увесь матч і заслужив компліменти від Моурінью.

Реал переміг Барселону в Ель-Класіко завдяки дублю Мбаппе, Лунін відіграв весь матч

Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Барселоною" у центральному матчі 10-го туру іспанської футбольної Ла Ліги сезону-2026/27. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Реал" розпочав зустріч активніше, створюючи небезпечні моменти завдяки швидким контратакам. Мадридці регулярно знаходили вільні зони в обороні господарів, однак відкрити рахунок змогли лише наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині після невдалого винесення захисника "Барселони" Жерара Мартіна м'яч влучив у Кіліана Мбаппе та опинився у воротах каталонців.

Барселона зрівняла рахунок на 61-й хвилині. Після короткого розіграшу Педрі віддав Рафіньї передачу в штрафний майданчик, і той пробив повз українського голкіпера Андрія Луніна.

Вирішальний епізод стався на 87-й хвилині. "Реал" організував швидку атаку за участю Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінги, яку завершив Мбаппе. Французький форвард відправив м'яч у порожні ворота, оформив дубль і приніс мадридцям перемогу.

До слова, Андрій Лунін провів на полі всі 90+ хвилин і заслужив позитивний відгук від головного тренера "Реала" Жозе Моурінью на післяматчевій прес-конференції.

Подивіться на Луніна. Чому ніхто з вас не запитав мене про нього? Якби ми сьогодні програли, перше питання було б: "Ви програли тому, що грав Лунін, а Куртуа не виходив на поле?" Лунін був неймовірний  

- сказав Моурінью.

Нагадаємо

Напередодні Ель-Класіко фаворитом букмекери бачили "Барселону", на перемогу якої ставки приймалися з коефіцієнтом 1,61. На нічию - 5,66, на виграш мадридців - 3,80.

"Шахтар" зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів, "Реал" розгромив "Лейпциг": результати матчів 21 жовтня22.10.26, 00:03 • 11558 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Кіліан Мбаппе