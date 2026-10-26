Реал переміг Барселону в Ель-Класіко завдяки дублю Мбаппе, Лунін відіграв весь матч

Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Барселоною" у центральному матчі 10-го туру іспанської футбольної Ла Ліги сезону-2026/27. Про це повідомляє УНН.

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"Реал" розпочав зустріч активніше, створюючи небезпечні моменти завдяки швидким контратакам. Мадридці регулярно знаходили вільні зони в обороні господарів, однак відкрити рахунок змогли лише наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині після невдалого винесення захисника "Барселони" Жерара Мартіна м'яч влучив у Кіліана Мбаппе та опинився у воротах каталонців.

Барселона зрівняла рахунок на 61-й хвилині. Після короткого розіграшу Педрі віддав Рафіньї передачу в штрафний майданчик, і той пробив повз українського голкіпера Андрія Луніна.

Вирішальний епізод стався на 87-й хвилині. "Реал" організував швидку атаку за участю Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінги, яку завершив Мбаппе. Французький форвард відправив м'яч у порожні ворота, оформив дубль і приніс мадридцям перемогу.

До слова, Андрій Лунін провів на полі всі 90+ хвилин і заслужив позитивний відгук від головного тренера "Реала" Жозе Моурінью на післяматчевій прес-конференції.

Подивіться на Луніна. Чому ніхто з вас не запитав мене про нього? Якби ми сьогодні програли, перше питання було б: "Ви програли тому, що грав Лунін, а Куртуа не виходив на поле?" Лунін був неймовірний - сказав Моурінью.

Нагадаємо

Напередодні Ель-Класіко фаворитом букмекери бачили "Барселону", на перемогу якої ставки приймалися з коефіцієнтом 1,61. На нічию - 5,66, на виграш мадридців - 3,80.

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