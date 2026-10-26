«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико благодаря дублю Мбаппе, Лунин отыграл весь матч

Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в центральном матче 10-го тура испанской футбольной Ла Лиги сезона-2026/27. Об этом сообщает УНН.

Подробности

"Реал" начал встречу активнее, создавая опасные моменты благодаря быстрым контратакам. Мадридцы регулярно находили свободные зоны в обороне хозяев, однако открыть счёт смогли лишь в конце первого тайма. На 41-й минуте после неудачного выноса защитника "Барселоны" Жерара Мартина мяч попал в Килиана Мбаппе и оказался в воротах каталонцев.

Барселона сравняла счёт на 61-й минуте. После короткого розыгрыша Педри отдал Рафинье передачу в штрафную площадь, и тот пробил мимо украинского голкипера Андрея Лунина.

Реша эпизод произошёл на 87-й минуте. "Реал" организовал быструю атаку с участием Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинги, которую завершил Мбаппе. Французский форвард отправил мяч в пустые ворота, оформил дубль и принёс мадридцам победу.

К слову, Андрей Лунин провёл на поле все 90+ минут и заслужил положительный отзыв от главного тренера "Реала" Жозе Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Посмотрите на Лунина. Почему никто из вас не спросил меня о нём? Если бы мы сегодня проиграли, первый вопрос был бы: "Вы проиграли потому, что играл Лунин, а Куртуа не выходил на поле?" Лунин был невероятен - сказал Моуринью.

Напомним

Накануне Эль-Класико букмекеры видели фаворитом "Барселону", на победу которой ставки принимались с коэффициентом 1,61. На ничью - 5,66, на победу мадридцев - 3,80.

"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября