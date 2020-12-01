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Разумков збирає голів фракцій на нараду

Разумков збирає голів фракцій на нараду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні парламенту та запросив голів депутатських фракцій та груп зібратися у його кабінеті на нараду, передає кореспондент УНН.

"Після закінчення виступів депутатських фракцій та груп буде оголошена перерва на 30 хвилин. Прошу керівників депутатських фракцій та груп зібратись у моєму кабінеті… Оголошується перерва до 11:05", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує визначитися щодо низки проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу, зокрема, спрямованого на підтримку бізнесу в умовах карантину через коронавірус.

Нардепи також планують розглянути проект постанови №4262 про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління ДСНС і Луганської обласної державної адміністрації – військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування та виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.

Також у другому читанні планують розгляд проекту закону №3087-д про Бюро економічної безпеки України.

На порядку денному для повторного розгляду з пропозиціями Президента України значиться Закон України №3014 "Про електронні комунікації".

Також мають розглянути у другому читанні проект закону №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков напередодні заявив, що проект Державного бюджету на 2021 рік на цьому тижні не буде розглянуто. Водночас, з його слів, наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення документу.

Також Разумков повідомив, що нардепи до кінця тижня можуть розглянути консолідований законопроект щодо відновлення норм е-декларування.

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