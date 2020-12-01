Рада розгляне питання підтримки бізнесу, продажу е-сигарет дітям та ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує визначитися щодо низки проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу, зокрема, спрямованого на підтримку бізнесу в умовах карантину через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, на включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо скорочення строку для внесення альтернативних проектів значиться президентський проект закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2.
Окрім того, заплановано розгляд у другому читанні законопроекту №3039а про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу.
Нардепи також планують розглянути проект постанови №4262 про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління ДСНС і Луганської обласної державної адміністрації – військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування та виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру.
Також у другому читанні планують розгляд проекту закону №3087-д про Бюро економічної безпеки України.
На порядку денному для повторного розгляду з пропозиціями Президента України значиться Закон України №3014 "Про електронні комунікації".
Також мають розглянути у другому читанні проект закону №3628 щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков напередодні заявив, що проект Державного бюджету на 2021 рік цього тижня не буде розглянуто. Водночас, з його слів, наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення документу.
Також Разумков повідомив, що нардепи до кінця тижня можуть розглянути консолідований законопроект щодо відновлення норм е-декларування.