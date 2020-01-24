Разумков заявив, що реформу децентралізації планують завершити до осені

"Думаю, що найближчим часом оновлений законопроект надійде до ВРУ. Я думаю, що ми зможемо встигнути, принаймні, ми докладемо для цього максимум зусиль. Для того, щоб вже нові вибори відбувалися після того, як реформа децентралізації буде завершена. Для цього в нас є час і я думаю, чи зможемо це зробити, навіть не дивлячись на те, що вибори повинні бути в жовтні цього року", - сказав Разумков.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, Президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати подані зміни до Конституції України щодо децентралізації.

Пізніше, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що Президент України Володимир Зеленський готовий переглянути законопроект про зміни до Конституції щодо децентралізації, у Раді започатковують широку дискусію між політичними силами для обговорення цього проекту закону.