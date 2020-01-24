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Разумков заявил, что реформу децентрализации планируют завершить к осени

Киев • УНН

 • 22295 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Реформу децентрализации в Украине планируют завершить до начала местных выборов, которые состоятся осенью этого года. Об этом заявил на брифинге 23 января, во время рабочего визита в Одессу, глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.

Разумков заявил, что реформу децентрализации планируют завершить к осени

"Думаю, что в ближайшее время обновленный законопроект поступит во ВРУ. Я думаю, что мы сможем успеть, по крайней мере, мы приложим для этого максимум усилий. Для того, чтобы уже новые выборы происходили после того, как реформа децентрализации будет завершена. Для этого у нас есть время и я думаю, сможем ли это сделать, даже несмотря на то, что выборы должны быть в октябре этого года", - сказал Разумков.

Напомним, по информации Офиса Президента, Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации.

Позже, первого заместителя главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский готов пересмотреть законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, в Раде начинают широкую дискуссию между политическими силами для обсуждения этого проекта закона.

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