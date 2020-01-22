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Зеленський готовий переглянути законопроект про децентралізацію – Стефанчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський готовий переглянути законопроект про зміни до Конституції щодо децентралізації, у Раді започатковують широку дискусію між політичними силами для обговорення цього проекту закону. Про це заявив сьогодні під стінами Ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Зеленський готовий переглянути законопроект про децентралізацію – Стефанчук

"З приводу законопроекту про децентралізацію: я знаю, що там були декілька основних претензій щодо надмірних повноважень префектів. Я думаю, що це питання стане предметом обговорення, я думаю, що вони звичайно будуть послаблені. Тому що той варіант, який був запропонований - справді викликав у деяких політичних сил побоювання, що це ніби повернення загального нагляду. Тому, я абсолютно думаю, Президент України з цим погодився і він готовий переглянути... ми започатковуємо більш широку дискусію", - сказав Стефанчук.

За його словами, законопроект, який був відкликаний Зеленським - це напрацювання конституційної комісії, яка працювала при Президенті України.

"Вони запропонували цей варіант. А далі ми будемо проводити питання і консультації з політичними силами. Хочемо знати, які їх перестороги. Тому що ми прекрасно розуміємо, що для прийняття конституції (змін до Конституції - ред.) треба 300 голосів. Ми будемо шукати максимально той компроміс, який з одного боку дасть можливість забезпечити децентралізацію владі в Україні, що це є нагальною проблемою, з другого боку - дасть можливість об’єднати навколо цієї ідеї всі політичні сили", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати подані зміни до Конституції України щодо децентралізації.

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