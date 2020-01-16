Президент вирішив відкликати свої зміни до Конституції щодо децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати подані зміни до Конституції України щодо децентралізації. Про це повідомили УНН у пресслужбі Офісу Президента за підсумками переговорів Зеленського з народними депутатами.
Так, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".
"За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання", - зазначили в Офісі.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.