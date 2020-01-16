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Зеленський зустрівся зі "слугами народу": говорили про децентралізацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу". Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Зеленський зустрівся зі "слугами народу": говорили про децентралізацію

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою та заступниками голови фракції політичної партії "Слуга народу", яка становить парламентську більшість у Верховній Раді. На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації", - йдеться у повідомленні ОПУ.

Як зазначається, учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. "Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян", - зазначили в ОПУ.

"Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. За результатами зустрічі Глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання", - зазначили в Офісі.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

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