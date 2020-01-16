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Президент решил отозвать свои изменения в Конституцию по децентрализации

Киев • УНН

 • 12492 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента по итогам переговоров Зеленского с народными депутатами.

Президент решил отозвать свои изменения в Конституцию по децентрализации

Так, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа".

"По результатам встречи Глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - отметили в Офисе.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Украинские Национальные Новости

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