Президент решил отозвать свои изменения в Конституцию по децентрализации

Так, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа".

"По результатам встречи Глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - отметили в Офисе.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".