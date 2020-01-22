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Зеленский готов пересмотреть законопроект о децентрализации - Стефанчук

Киев • УНН

 • 21864 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский готов пересмотреть законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, в Раде начинают широкую дискуссию между политическими силами для обсуждения этого проекта закона. Об этом заявил сегодня под стенами Рады первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Зеленский готов пересмотреть законопроект о децентрализации - Стефанчук

"По поводу законопроекта о децентрализации: я знаю, что там были несколько основных претензий по чрезмерным полномочиям префектов. Я думаю, что этот вопрос станет предметом обсуждения, я думаю, что они обычно будут ослаблены. Потому что тот вариант, который был предложен - действительно вызвал у некоторых политических сил опасения, что это как возвращение общего надзора. Поэтому, я абсолютно думаю, Президент Украины с этим согласился и он готов пересмотреть ... мы начинаем более широкую дискуссию", - сказал Стефанчук.

По его словам, законопроект, который был отозван Зеленским - это наработки конституционной комиссии, которая работала при Президенте Украины.

"Они предложили этот вариант. А дальше мы будем проводить вопросы и консультации с политическими силами. Хотим знать, какие их предостережения. Потому что мы прекрасно понимаем, что для принятия конституции (изменений в Конституцию - ред.) нужно 300 голосов. Мы будем искать максимально тот компромисс, который с одной стороны позволит обеспечить децентрализацию власти в Украине, что это является насущной проблемой, с другой - даст возможность объединить вокруг этой идеи все политические силы", - сказал Стефанчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации.

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