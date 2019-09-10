Разумков закрив ранкове засідання Ради на 3 хвилини раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати України завершили ранкове засідання на 3 хвилини раніше передбаченого регламентом часу. Відповідне рішення оголосив спікер ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
За його словами, о 16:00 народні депутати мають зібратися на вечірнє засідання, яке, за потреби, буде продовжено після 18:00 до вичерпання порядку денного.
Протягом ранкового засідання парламентарі встигли розглянути і провести голосування по 8 законопроектах і постановах, включно з ухваленням в цілому зі скандалом закону про імпічмент.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект № 1012 про імпічмент. За відповідне рішення проголосували на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради 245 народних депутатів.
До порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.