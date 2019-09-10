Разумков закрыл утреннее заседание Рады на 3 минуты раньше
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты Украины завершили утреннее заседание на 3 минуты раньше предусмотренного регламентом времени. Соответствующее решение огласил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
По его словам, в 16:00 народные депутаты должны собраться на вечернее заседание, которое, при необходимости, будет продолжена после 18:00 до исчерпания повестки дня.
В течение утреннего заседания парламентарии успели рассмотреть и провести голосование по 8 законопроектах и постановлениях, включая принятием в целом со скандалом закона об импичменте.
Напомним, народные депутаты приняли в целом президентский законопроект № 1012 об импичменте. За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов.
В повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.