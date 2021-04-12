Разумков офіційно скликав завтра два позачергових засідання Ради

ukru
17:51 • 96266 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 128220 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 110658 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128789 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144585 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166685 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199115 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 306006 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192576 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181544 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121095 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129743 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142862 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155557 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 121581 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109366 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 306006 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241358 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335169 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58563 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108459 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109413 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106482 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119845 перегляди
Актуальне
Разумков офіційно скликав завтра два позачергових засідання Ради

Разумков офіційно скликав завтра два позачергових засідання Ради

Київ • УНН

 • 52375 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок, 13 квітня, на 16:00 та на 17:30 позачергових пленарних засідань парламенту на вимогу 153 народних депутатів кожного. Загалом на цих засіданнях планується розглянути 17 питань. Про це УНН повідомили в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

Цитата:

"У зв’язку з вимогою 153 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 13 квітня 2021 року... ", - йдеться зокрема у тексті розпорядження № 82.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 17 годину 30 хвилин 13 квітня 2021 року", - сказано в другому розпорядженні Разумкова - №83.

Деталі

Відповідно до розпорядження, на позачерговому засіданні, скликаному на 16 годину, очікується розгляд таких питань:

  • проект постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (реєстр. № 4042);
  • проект постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (реєстр. № 4590);
  • проект постанови ВР про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (реєстр. № 4609);
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576);
  • проект постанови ВР про звернення до Кабміну щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587).

На засіданн, що розпочнеться, як очікується, о 17:30, пропонується такий порядок денний:

  • проект закону про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) (реєстр. № 5014);
  • проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1);
  • проект ЗУ про внесення змін до окремих положень законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1);
  • проект ЗУ про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475);
  • проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398);
  • проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4399);
  • проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540);
  • проект ЗУ про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);
  • проект постанови ВР про скасування рішення Верховної Ради від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як ЗУ проекту закону "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації" (реєстр. № 4543-П);
  • проект ЗУ про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1);
  • проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210);
  • проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).

Апарату ВР доручено забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Ради та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому.

Доповнення

Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.

До слова, сьогодні нардеп Ярослав Железняк зауважив у своєму Telegram-каналі, “буде як мінімум два позачергових: 1) Від “Слуг народу”; 2) Від “За майбутнє” щодо тарифів (4042; 4590; 4609; 4576; 4587). Ну і на четвер готують позачергове. Загалом, вівторок буде Рада до 21:00 приблизно працювати і в четвер теж до вечора".

Своєю чергою, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі вказала, що на одному з позачергових засідань планують розглянути президентський законопроект №4651 про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядають "земельні" законопроекти, до яких подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами