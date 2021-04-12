Разумков офіційно скликав завтра два позачергових засідання Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок, 13 квітня, на 16:00 та на 17:30 позачергових пленарних засідань парламенту на вимогу 153 народних депутатів кожного. Загалом на цих засіданнях планується розглянути 17 питань. Про це УНН повідомили в Інформаційному управлінні Апарату ВР.
Цитата:
"У зв’язку з вимогою 153 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 13 квітня 2021 року... ", - йдеться зокрема у тексті розпорядження № 82.
"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 17 годину 30 хвилин 13 квітня 2021 року", - сказано в другому розпорядженні Разумкова - №83.
Деталі
Відповідно до розпорядження, на позачерговому засіданні, скликаному на 16 годину, очікується розгляд таких питань:
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- проект постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (реєстр. № 4042);
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- проект постанови ВР про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (реєстр. № 4590);
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- проект постанови ВР про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (реєстр. № 4609);
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- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576);
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- проект постанови ВР про звернення до Кабміну щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587).
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На засіданн, що розпочнеться, як очікується, о 17:30, пропонується такий порядок денний:
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- проект закону про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) (реєстр. № 5014);
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- проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1);
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- проект ЗУ про внесення змін до окремих положень законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1);
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- проект ЗУ про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475);
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- проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398);
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- проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4399);
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- проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540);
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- проект ЗУ про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);
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- проект постанови ВР про скасування рішення Верховної Ради від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як ЗУ проекту закону "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації" (реєстр. № 4543-П);
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- проект ЗУ про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1);
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- проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210);
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- проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).
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Апарату ВР доручено забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Ради та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому.
Доповнення
Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.
До слова, сьогодні нардеп Ярослав Железняк зауважив у своєму Telegram-каналі, “буде як мінімум два позачергових: 1) Від “Слуг народу”; 2) Від “За майбутнє” щодо тарифів (4042; 4590; 4609; 4576; 4587). Ну і на четвер готують позачергове. Загалом, вівторок буде Рада до 21:00 приблизно працювати і в четвер теж до вечора".
Своєю чергою, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі вказала, що на одному з позачергових засідань планують розглянути президентський законопроект №4651 про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.
Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядають "земельні" законопроекти, до яких подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.