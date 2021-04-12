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Разумков официально созвал завтра два внеочередных заседания Рады

Разумков официально созвал завтра два внеочередных заседания Рады

Киев  •  УНН

 • 52366 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 13 апреля, на 16:00 и на 17:30 внеочередных пленарных заседаний парламента по требованию 153 народных депутатов каждого. Всего на этих заседаниях планируется рассмотреть 17 вопросов. Об этом сообщили УНН в Информационном управлении Аппарата ВР.

Цитата:

"В связи с требованием 153 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 13 апреля 2021 года..." - говорится в частности в тексте распоряжения № 82.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 17 часов 30 минут 13 апреля 2021года ", - говорится во втором распоряжении Разумкова - №83.

Детали

Согласно распоряжению, на внеочередном заседании, созванном на 16 часов, ожидается рассмотрение следующих вопросов:

  • проект постановления ВР о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (рег. № 4042);
  • проект постановления ВР о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч (рег. № 4590);
  • проект постановления ВР об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (рег. № 4609);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (реестр. № 4576);
  • проект постановления ВР об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (рег. № 4587).

На заседании, которое начнется, как ожидается, в 17:30, предлагается такая повестка дня:

  • проект закона о внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года) (рег. № 5014);
  • проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного ритуала похорон (реестр. № 4636-1);
  • проект ЗУ о внесении изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения" относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц (реестр. № 5187-1);
  • проект ЗУ о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте (рег. № 4475);
  • проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (реестр. № 4398);
  • проект ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (реестр. № 4399);
  • проект ЗУ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 4540);
  • проект ЗУ о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (рег. № 5308);
  • проект постановления ВР об отмене решения Верховной Рады от 30 марта 2021 года о принятии в целом как ЗУ проекта закона "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации" (регистр. № 4543-П);
  • проект ЗУ о внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса (реестр. № 5138-1);
  • проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования (реестр. № 4210);
  • проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественной профильной среднего образования (реестр. № 4629-1).

Аппарату ВР поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередных пленарных заседаний Рады и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на них.

Дополнение

Ранее народные депутаты сообщили о возможности проведения ряда внеочередных заседаний на текущей недели - во вторник, четверг и, возможно, пятницу.

К слову, сегодня нардеп Ярослав Железняк отметил в своем Telegram-канале, что "будет как минимум два внеочередных: 1) От "Слуг народа"; 2) От "За будущее" по тарифам (4042; 4590; 4609; 4576; 4587). Ну и в четверг готовят внеочередное. В общем, вторник будет Рада до 21:00 примерно работать и в четверг тоже до вечера".

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале указала, что на одном из внеочередных заседаний планируют рассмотреть президентский законопроект №4651 о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Созыв внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривают "земельные" законопроекты, к которыми подали несколько тысяч поправок, что фактически блокирует рассмотрение других вопросов.

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