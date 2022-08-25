Рашисти в Маріуполі продовжують підготовку до судилища над українськими військовими: радник мера показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області квартал з будівлею філармонії, де росіяни збираються влаштувати судилище над українськими військовими, залишається зачинений. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Маріуполь. Судилище. Квартал залишається зачинений російськими військовими. Наразі триває прибирання останніх будівельних лісів з тилової частини будівлі, за спостереженням, зовнішніх робіт залишилось на день-два», - повідомив Андрющенко.
Деталі
Андрющенко зазначив, що ватажок "днр" денис пушилін вчора "в етері у Соловйова" анонсував “трибунал” не лише над бійцями полку "Азов", але й іншими війсковополоненими інших підрозділів ЗСУ.
«Однак, вже дата або часовий проміжок не озвучується. Швидче за все це пов’язано з відсутністю “зізнань” самих наших Героїв. Тому що без цього яскравість картинки буде не повною», - написав Андрющенко.
Доповнення
На початку серпня з'явилася інформація, що у Маріуполі відбудеться самосуд над українськими військовими з полку "Азов". Маріупольська міська рада опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд".
Ватажок "днр" денис пушилін заявляв, що перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі буде організовано до кінця літа.
Андрющенко повідомляв 24 серпня, що квартал з будівлею філармонії, де загарбники готують судилище над захисниками "Азовсталі", зачинено другу добу поспіль. Він зазначив, що підконтрольні окупаційній владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою.