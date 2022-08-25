Рашисты в Мариуполе продолжают подготовку к судилищу над украинскими военными: советник мэра показал видео

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«Мариуполь. Судилище. Квартал остается закрыт российскими военными. Пока идет уборка последних строительных лесов с тыловой части здания, по наблюдению, внешних работ осталось на день-два», - сообщил Андрющенко.

Детали

Андрющенко отметил, что главарь "днр" денис пушилин вчера "в эфире у Соловьева" анонсировал “трибунал” не только над бойцами полка "Азов", но и другими военнопленными других подразделений ВСУ.

«Однако уже дата или временной промежуток не озвучивается. Скорее всего это связано с отсутствием “признаний” самых наших Героев. Потому что без этого яркость картинки будет не полной», - написал Андрющенко.

Дополнение

В начале августа появилась информация, что в Мариуполе состоится самосуд над украинскими военными из полка "Азов". Мариупольский городской совет опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд".

Главарь "днр" денис пушилин заявлял, что первый "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе будет организован до конца лета.

Андрющенко сообщал 24 августа, что квартал со зданием филармонии, где захватчики готовят судилище над защитниками "Азовстали", закрыт вторые сутки подряд. Он отметил, что подконтрольные оккупационным властям Мариуполя паблики сообщили о минировании филармонии и нахождении по меньшей мере одного взрывного устройства.