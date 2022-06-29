Рашисти сьогодні випустили по Миколаєву та передмістю понад десять ракет

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"За даними Військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмістю було випущено більше десяти ракет", - написав Сєнкевич.

Деталі

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства Миколаєва.

"Але й зухвало б’є по місцях імовірного масового скупчення людей. Так в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

29 червня у Миколаєві російські окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку.

Окрім того,у Миколаєві зі знищеного окупантами будинку врятували лабрадора.