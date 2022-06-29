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Рашисти сьогодні випустили по Миколаєву та передмістю понад десять ракет

Рашисти сьогодні випустили по Миколаєву та передмістю понад десять ракет

Київ • УНН

 • 82817 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. По Миколаєву та передмістю російські окупанти сьогодні випустили більш як десять ракет. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Цитата

"За даними Військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмістю було випущено більше десяти ракет", - написав Сєнкевич.

Деталі

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства Миколаєва.

"Але й зухвало б’є по місцях імовірного масового скупчення людей. Так в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

29 червня у Миколаєві російські окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку.

Окрім того,у Миколаєві зі знищеного окупантами будинку врятували лабрадора.

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