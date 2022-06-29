Рашисти сьогодні випустили по Миколаєву та передмістю понад десять ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. По Миколаєву та передмістю російські окупанти сьогодні випустили більш як десять ракет. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"За даними Військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмістю було випущено більше десяти ракет", - написав Сєнкевич.
Деталі
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства Миколаєва.
"Але й зухвало б’є по місцях імовірного масового скупчення людей. Так в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
29 червня у Миколаєві російські окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку.
Окрім того,у Миколаєві зі знищеного окупантами будинку врятували лабрадора.