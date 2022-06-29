Рашисты сегодня выпустили по Николаеву и пригороду более десяти ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. По Николаеву и пригороду российские оккупанты сегодня выпустили более десяти ракет. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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"По данным Военной комендатуры обороны города, в общей сложности сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет", - написал Сенкевич.
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Оперативное командование "Юг" сообщает, что враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия Николаева.
"Но и дерзко бьет по местам вероятного массового скопления людей. Так в пригороде Николаева зафиксировано попадание в базу отдыха и в жилой многоквартирный дом и гаражный кооператив в самом городе", - отмечается в сообщении.
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29 июня в Николаеве российские оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку.
Кроме того, в Николаеве из уничтоженного оккупантами дома спасли лабрадора.