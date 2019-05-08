Ранок у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Станом на 8:43 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватутіна, проспектом Голосіївським, проспектом Героїв Сталінграда, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, вулицею Хрещатик, Борщагівською.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.
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Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, Степана Бандери, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, а також на Нижньому Валу.
На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на Дарницькому, Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мосту Метро рух ускладнений у напрямку Лівого берега.
Нагадаємо, сьогодні в західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі 0-3°.