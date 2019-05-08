Утро в столице началось с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 8:43 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, по улице Крещатик, Борщаговской.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана и Академика Туполева.
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Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, Степана Бандеры, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, улице Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Дарницком, Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро движение затруднено в направлении Левого берега.
Напомним, сегодня в западных областях ночью заморозки на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе 0-3°.