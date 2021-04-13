Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектом Степана Бандери, вулицями Богатирська, Новокостянтинівська, Семена Скляренка.

Затори утворились на проспекті Перемоги, вулицях Юрія Ілленка, В’ячеслава Чорновола, Саксаганського, проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара, вулиці Миколи Голего, Відрадному проспекті, бульварі Вацлава Гавела, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Кайсарова, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори помітні на Дніпровській набережній, проспекті Петра Григоренка, Дарницькій площі, вулицях Миропільська, Братиславська, проспекті Визволителів, вулиці Генерала Жмаченка, бульварі Перова, проспекті Володимира Маяковського, вулиці Оноре де Бальзака.

Доповнення

Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перші дні локдауну у Києві транспортний колапс.

Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки.

Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.