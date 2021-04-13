Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 13 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, проспекту Степана Бандеры, улицам Богатырская, Новоконстантиновская, Семена Скляренко.
Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Юрия Илленко, Вячеслава Черновола, Саксаганского, проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара, улице Николая Голего, Отрадном проспекте, бульваре Вацлава Гавела, проспекте Валерия Лобановского, улице Кайсарова, Голосеевском проспекте.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки заметны на Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, Дарницкой площади, улицах Миропольская, Братиславская, проспекте Освободителей, улице Генерала Жмаченко, бульваре Перова, проспекте Владимира Маяковского, улице Оноре де Бальзака.
Дополнение
Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.
Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки.
Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.