Ранковий удар по столиці: у Києві триває ліквідація наслідків ракетної атаки рф
Київ • УНН
У Києві триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару РФ. Комунальники розбирають завали пошкоджених будинків та відновлюють станцію метро у Святошинському районі.
У Києві триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару рф. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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У КМВА показали, як комунальники ліквідовують пошкодження в декількох районах столиці після останньої ракетної атаки рф.
Зокрема, триває розбір завалів пошкоджених будинків та відновлення приміщення станції метрополітену у Святошинському районі столиці.
Через ракетну атаку рф на Київ уже троє постраждалих02.09.24, 10:29 • 28882 перегляди
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Джерела УНН повідомляють, що Вранці 2 вересня, під час удару по Києву, росія застосувала ракети Х-101, які були вироблені у третьому кварталі 2024 року