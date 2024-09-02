Через ракетну атаку рф на Київ уже троє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ постраждали три особи. Одній надали допомогу на місці, двох госпіталізували до столичних медзакладів, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ на Київ постраждали три особи, повідомили у КМВА у понеділок, пише УНН.
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"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
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