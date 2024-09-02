Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших
Киев • УНН
В результате утренней ракетной атаки на Киев пострадали три человека. Одному оказали помощь на месте, двух госпитализировали в столичные медучреждения, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
В результате утренней ракетной атаки российских войск на Киев пострадали три человека, сообщили в КГВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.
Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый2 сентября 2024, 07:21 • 14916 просмотров