Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

В Киеве продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара рф. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

В КГВА показали, как коммунальщики ликвидируют повреждения в нескольких районах столицы после последней ракетной атаки рф.

В частности, продолжается разбор завалов поврежденных домов и восстановление помещения станции метрополитена в Святошинском районе столицы.

Через ракетну атаку рф на Київ уже троє постраждалих

Напомним,

Источники УНН сообщают, что Утром 2 сентября, во время удара по Киеву, россия применила ракеты Х-101, которые были произведены в третьем квартале 2024 года