Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф
Киев • УНН
В Киеве продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара РФ. Коммунальщики разбирают завалы поврежденных домов и восстанавливают станцию метро в Святошинском районе.
В Киеве продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара рф. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
В КГВА показали, как коммунальщики ликвидируют повреждения в нескольких районах столицы после последней ракетной атаки рф.
В частности, продолжается разбор завалов поврежденных домов и восстановление помещения станции метрополитена в Святошинском районе столицы.
Через ракетну атаку рф на Київ уже троє постраждалих2 сентября 2024, 07:29 • 26816 просмотров
Напомним,
Источники УНН сообщают, что Утром 2 сентября, во время удара по Киеву, россия применила ракеты Х-101, которые были произведены в третьем квартале 2024 года