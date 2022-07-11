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Ранковий ворожий удар по Харкову: кількість загиблих зросла до шести

Ранковий ворожий удар по Харкову: кількість загиблих зросла до шести

Київ • УНН

 • 219876 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами у Харкові загинуло шестеро людей, ще 31 — поранено, повідомили Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Цитата

"Встановлено, що 11 липня 2022 року близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах міста Харкова. За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їх тіла понівечено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під вогнем окупантів опинились приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі триває проведення оглядів місць подій, встановлюються інші обставини обстрілів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що окупанти били, попередньо, з РСЗВ "Ураган" і випустили 10 ракет.

Українські Національні Новини

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