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Ранковий ворожий удар по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох

Ранковий ворожий удар по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох

Київ • УНН

 • 148294 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ранкового удару російських окупантів з РСЗВ по Харкову відомо про 4 загиблих та 31 пораненого, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, пише УНН.

Цитата

"Рашисти продовжують вбивати цивільних в Харкові. На цей момент відомо про 4 загиблих та 31 пораненого - з них двоє дітей. 

Двоє загиблих - батько та 17-річний син, які знаходились в автівці під час обстрілу. Пряме попадання. Вони їхали за довідкою для хлопця, для вступу у ВУЗ. Від автівки та людей майже нічого не залишилось", - повідомив Болвінов у Facebook.

Деталі

Зі слів головного слідчого харківської поліції, серед поранених є і співробітник слідства, який потрапив під обстріл, коли їхав до НДЕКЦ.

Також Болвінов повідомив, що обстріляні Київський, Салтівський та Основ’янський райони. Постраждав ТЦ, а також будинки, приміщення та особисті автівки. На місцях обстрілів вилучено фрагменти снарядів РСЗВ "Ураган".

У Харківській обласній прокуратурі повідомили при цьому, що за даними слідства, 11 липня при обстрілі Київського району Харкова під вогнем окупантів опинився шиномонтаж. За наявною інформацією, було травмовано 8 співробітників.

У Харківській обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 11 липня вдарили по Харкову з РСЗВ.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вранці 11 липня російські окупанти випустили по Харкову 10 ракет.

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