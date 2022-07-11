Утренний вражеский удар по Харькову: количество погибших выросло до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате утреннего удара российских оккупантов из РСЗО по Харькову известно о 4 погибших и 31 раненом, сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, пишет УНН.
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"Рашисты продолжают убивать гражданских в Харькове. На данный момент известно о 4 погибших и 31 раненом - из них двое детей.
Двое погибших – отец и 17-летний сын, которые находились в машине во время обстрела. Прямое попадание. Они ехали за справкой для парня, для поступления в ВУЗ. От автомобиля и людей почти ничего не осталось", - сообщил Болвинов в Facebook.
Детали
По словам главного следователя харьковской полиции, среди раненых есть и сотрудник следствия, попавший под обстрел, когда ехал в НИЭКЦ.
Также Болвинов сообщил, что обстреляны Киевский, Салтовский и Основянский районы. Пострадал ТЦ, а также дома, помещения и личные машины. На местах обстрелов изъяты фрагменты снарядов РСЗО "Ураган".
В Харьковской областной прокуратуре сообщили при этом, что по данным следствия, 11 июля при обстреле Киевского района Харькова под огнем оккупантов оказался шиномонтаж. По имеющейся информации, было травмировано 8 сотрудников.
В Харьковской областной прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 11 июля ударили по Харькову из РСЗО.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что утром 11 июля российские оккупанты выпустили по Харькову 10 ракет.