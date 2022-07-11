Утренний вражеский удар по Харькову: количество погибших выросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате сегодняшнего обстрела оккупантами в Харькове погибли шесть человек, еще 31 — ранены, сообщили Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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"Установлено, что 11 июля 2022 года около 10 часов военные страны-агрессора произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов города Харькова. По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей в возрасте 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изуродованы", - говорится в сообщении.
Детали
Под огнем оккупантов оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время проходит осмотр мест событий, устанавливаются другие обстоятельства обстрелов.
Дополнение
Ранее сообщалось, что оккупанты били, предварительно, из РСЗО "Ураган" и выпустили 10 ракет.