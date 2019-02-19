Ранковий Київ став у заторах

За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватуніна, проспектом Голосіївським, Леся Курбаса та Валерія Лобановського та Миколи Бажана, вулицею Хрещатик, Борщагівською, Жилянською та Вадима Гутьмана.



Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Семена Скляренка, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Михайла Грушевського, Великій Васильківській, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Степана Бандери, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, а також на Нижньому Валі.

На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Здолбунівській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на Північному, Дарницькому і Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега, на мості Патона та Метро рух ускладнений в обидва напрямки.



Раніше УНН повідомляв, в Україні сьогодні без опадів, до 12 градусів тепла.